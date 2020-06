Attivato lo screening seriologico anticorpale

Il Centro Regionale Sangue ha ufficialmente comunicato che dal 15 giugno, e per i prossimi 6 mesi, sarà attivato lo screening sierologico anticorpale Covid19 per i donatori periodici prenotati e sarà eseguito una sola volta in tale periodo. Lo screening sarà effettuato su base volontaria, ed è per questo che il donatore che scelga di sottoporsi all’indagine dovrà sottoscrivere un modulo di consenso informato, contenente le indicazioni relative alle procedure previste nella fase successiva al test. I candidati donatori avranno facoltà di aderire allo screening al momento della donazione effettiva. Sarà raccolta una provetta di sangue aggiuntiva: in caso di TEST SIEROLOGICO NEGATIVO il donatore non riceverà ALCUNA comunicazione mentre in caso di TEST SIEROLOGICO POSITIVO i donatori saranno contattati dal medico trasfusionista.