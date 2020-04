Fiori per i defunti grazie ai fiori dei coltivatori pesciatini

Uno dei primi provvedimenti messi in atto dalla giunta Giurlani a Pescia è stato chiudere i giardini pubblici e i cimiteri. Ovviamente questo ha comportato il fatto che nessuno è più potuto andare a visitare la tomba dei propri cari, per portare un fiore e magari raccogliersi in preghiera.

Per ovviare almeno all’aspetto esteriore, arriva dai floricoltori pesciatini, d’intesa con l’amministrazione comunale e il sindaco Oreste Giurlani, una bellissima iniziativa, in vista della Pasqua.

Grazie alla collaborazione di Cosea, delle Pro Loco e di tutte le associazioni che hanno in gestione i vari camposanti dell’intero territorio comunale, i fiori invenduti in questa devastante emergenza sanitaria saranno collocati nelle varie parti delle strutture cimiteriali, in modo da fornire un aspetto decisamente migliore e più consono alla sacralità del luogo.