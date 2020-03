Provincia di Pistoia, il bollettino medico

Sono 5 in più le persone ad essere state contagiate dal Covid-19 in provincia di Pistoia nelle ultime 24 ore.

Tutti risultano essere in buone condizioni. Si tratta di quattro uomini ricoverati all’ospedale di San Jacopo a Pistoia e una donna al Santo Stefano di Prato.

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.

Per quanto riguarda il territorio pesciatino, il “bollettino” è per fortuna fermo alla signora 84enne ricoverata al San Jacopo di Pistoia nella giornata di giovedì. Il suo caso sarebbe, il condizionale è d’obbligo, collegato a quello della signora 68enne di Monsummano. Clicca qui per leggere l’articolo.

La paziente pesciatina, A.S., abiterebbe con la sua famiglia nel centro della città, tra via Garibaldi e via Fiorentina. Alcuni giorni fa aveva manifestato i sintomi caratteristici del virus.