Il PalaBorelli si veste a festa e sarà il protagonista assoluto del weekend con ben quattro partite. Apriranno gli under 16 stasera alle 19,15 contro il Bottegone per proseguire domani, sabato, con gli under 13 alle 16,30 contro Massa Cozzile mentre alle 18,30 sarà il turno degli under 15 contro Ghezzano. Chiuderanno la tre giorni di basket gli under 18 domenica alle 18 contro Capannori.