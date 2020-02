Due anni senza Maurizio. L’inchino al Bon Ton

Oggi ricorrono i due anni dalla prematura scompara di Maurizio Del Magro. Era infatti il 4 febbraio 2018 quando, in vacanza a Santo Domingo come ogni anno con la moglie Luana, accusò un malore che risultò fatale.

Maurizio aveva 55 anni, era persona amorevole e ben voluta. Con la famiglia gestiva due ristoranti a Lucca.

La salma rientrò in Italia qualche giorno dopo. Per volere della famiglia il feretro, prima di raggiungere Pescia da Malpensa per il rito funebre, fece tappa a Lucca, dapprima in corte Compagni poi in via Cenami, dove si trovano i due ristoranti della famiglia Del Magro. La salma transitò anche in via Castellare a Pescia, davanti al ristorante Bon Ton, storico locale aperto da Maurizio negli anni ’90. I funerali si tennero nella chiesa di S.Maria Assunta in Castellare, affollata di tantissimi amici.

La scomparsa di Maurizio lasciò nel dolore la moglie Luana, i figli Matteo e Chiara con Antonio e i nipotini Giorgio Noemi e Alessia, i quali, forti dell’esperienza dell’amato congiunto si sono stretti l’un l’altro e stanno proseguendo l’attività di Maurizio.