Il Pescia in trasferta per continuare a sognare

Sfida testa coda per il Pescia impegnato al Sussidiario “Franchi” di Agliana contro l’Atletico Spedalino, penultimo con 14 punti. Una gara sulla carta dal risultato scontato ma i rossoneri non vogliono farsi cogliere impreparati, vietato sottovalutare l’avversario alla ricerca di punti per uscire dalle zone calde di classifica e rispetto per le ridotte dimensioni dimensioni del campo da gioco che potrebbe creare qualche problema. All’andata il Pescia si impose per 4-0. Si gioca domenica 26 gennaio con inizio alle 15.