PESCIA. La trasferta di Gallicano per mettere un punto fermo nella griglia finale

Trasferta da bollino rosso per il Pescia impegnato sul campo del Gallicano. Novanta minuti di fondamentale importanza per entrambe in piena corsa per un posto play off. Una classifica che vede i rossoneri, quinti con 43 punti, ultimo posto nella griglia, inseguiti dal Ghivizzano con 42 e proprio dal Gallicano con 40 mentre con 44 si trova il Cintolese.

In casa pesciatina il morale è alto dopo la vittoria nel derby contro il Borgo a Buggiano, sfatando il tabù dello stadio dei Fiori, tre punti casalinghi arrivati dopo undici giornate, per ritrovare morale e fiducia in questo rush finale.

Sei giornate alla conclusione della stagione regolare per decidere il primo posto attualmente occupato dalla coppia Chiesina Uzzanese e New Team, domenica di fronte, e soprattutto gli ultimi tre posti con cinque squadre in sei punti.