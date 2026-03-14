EXTRACOMUNITARIO STRATTONA BAMBINO. Tensione in piazza XX Settembre

Momenti di tensione nella mattinata di sabato a Pescia.

Intorno alle 12, piazza XX Settembre è stata teatro di un episodio che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti, risolto solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

I FATTI >>> Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sulla trentina, di origine straniera, si sarebbe avvicinato a un bambino di circa 10-12 anni che si trovava in piazza.

L’uomo avrebbe iniziato a importunare il minore, arrivando a strattonarlo per il giacchetto.

Nonostante l’iniziale spavento dei testimoni, è stata subito esclusa l’ipotesi di un tentativo di rapimento. Pare infatti che l’individuo, con evidenti problemi psichici o in preda a sostanze stupefacenti, stesse tentando in modo molesto di ottenere qualche spicciolo dal bambino.

L’INTERVENTO E IL FERMO >>> La scena non è passata inosservata ai passanti e ai frequentatori della piazza che, allarmati dal comportamento dell’uomo, hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

I Carabinieri di Pescia sono giunti sul posto in pochissimi istanti, intercettando l’uomo proprio mentre tentava di allontanarsi salendo su un autobus di linea. I militari lo hanno bloccato e condotto in caserma per l’identificazione e i provvedimenti del caso.

Fortunatamente, a parte il grande spavento, il bambino non ha riportato conseguenze fisiche.