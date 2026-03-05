VALLERIANA ISOLATA. Attivare punto emergenza a Castelvecchio

Da Alessio Spelletti (Gruppo Misto), Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani, Celeste Vassallo (Gruppo Pescia Cambia), Giancarlo Mandara (Gruppo Voltiamo Pagina) e Giacomo Melosi (Gruppo Fratelli d’Italia) riceviamo e pubblichiamo.

“La strada della Val di Torbola è una via comunale indispensabile a collegare i cittadini dei paesi della Valeriana a Pescia e comunque a tutto il fondo valle.

Martedì 18 febbraio 2026 la strada comunale è stata chiusa all’altezza del bivio per il “Tamburino”, appena sotto il paese di San Quirico a causa di un cedimento della sede stradale.

Considerato il disagio dei cittadini e delle attività presenti nella nostra montagna che si vedono costretti a percorrere la via provinciale della Val di Forfora ed a seguire la via Ponte di Sorana, con una viabilità che con il traffico diventa ancor più difficoltosa allungando di molto anche i tempi di percorrenza.

Considerando che il passaggio da via Ponte di Sorana, essendo adesso l’unica via di comunicazione con la nostra Montagna, crea anche l’incrocio di mezzi “pesanti” che in molti tratti non possono “scambiarsi” creando un effetto “tappo”.

Ad oggi non c’è conoscenza della tipologia dei lavori da effettuare per sistemare la strada e ne tantomeno la tempistica. I tempi di percorrenza per raggiungere “valle” diventano e possono diventare estremamente lunghi, si invita la giunta ad attivare urgentemente un Punto di Emergenza Sanitaria 118 da collocare presso la sede della Misericordia nel paese di Castelvecchio, al fine di garantire l’efficacia di interventi sanitari di emergenza e di dare ai cittadini della nostra montagna un presidio sanitario di cui se ne riconosce certamente il bisogno, non solo in casi di estrema urgenza”.