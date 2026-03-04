Luca Artino atteso al 41° Rally di Montecatini Terme e Valdinievole

Luca Artino è pronto ad indossare nuovamente tuta e casco, interpretando il primo impegno della stagione sportiva 2026. Il pilota è atteso sulle strade del Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, appuntamento che, nel fine settimana, coinvolgerà la provincia di Pistoia.

Per il pilota portacolori di ART Motorsport 2.0, la gara sarà una valida occasione per condividere l’abitacolo della Skoda Fabia RS del team MM Motorsport con Nicolangelo Lettieri, copilota chiamato al debutto agonistico sulle strade “di casa”.

L’obiettivo sarà rivolto ad una progressiva ripresa di feeling con l’esemplare boemo in vista dei successivi impegni, quelli proposti dalla Coppa Rally di Zona 7.

Il 41° Rally Montecatini Terme e Valdinievole scatterà sabato 7 marzo con le due prove speciali serali “Spicchio”, nei pressi di Vinci, che apriranno il confronto tra gli equipaggi. La gara entrerà nel vivo domenica 8 con più passaggi sulle prove speciali “Massa e Cozzile”, “Cecina” e “Lamporecchio”.

Nella foto (free copyright): Luca Artino e Nico Lettieri.