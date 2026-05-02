OMAGGIO A DUCHAMP. Successo di studentessa pesciatina. Il Palio degli Arcieri

Una ex-allieva del Liceo Artistico Berlinghieri, Viola Zagni di Pescia, attualmente iscritta al primo anno di Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha vinto un prestigioso concorso.

Il Consorzio Vino Chianti Classico e l’Accademia di Belle Arti di Firenze hanno collaborato per un bando rivolto agli studenti, finalizzato alla creazione di opere site-specific per una mostra diffusa nelle cantine del Gallo Nero.

Il progetto prevedeva la reinterpretazione artistica di bottiglie bordolesi oversize in sette luoghi panoramici del Chianti Classico con l’obiettivo di creare, nel corso del tempo, una mostra diffusa tra le “Ville-Fattoria” di quel territorio. Le opere proposte dovevano avere come punto di partenza la bottiglia bordolese oversize che potrà essere liberamente interpretata, riconfigurata e smaterializzata, ferma restando la riconoscibilità dell’oggetto.

L’idea con la quale Viola ha vinto il concorso è nata dalla volontà di rielaborare l’opera di Marcel Duchamp, “Portabottiglie”, nota anche come “Riccio”. L’artista francese rivoluzionario, considerato il padre dell’arte concettuale e animatore del Dadaismo e del Surrealismo, noto per aver introdotto il ready-made e per aver spostato il focus dall’abilità manuale all’idea artistica, ha influenzato e continua a influenzare profondamente l’arte contemporanea.

Per questo l’opera di Viola si chiama “Omaggio a Duchamp”, realizzata con una struttura in ferro che riprende a tutti gli effetti l’opera stessa del celebre artista.

VIOLA ZAGNI E IL PALIO DEGLI ARCIERI ►►► Viola Zagni di Pescia insieme a Michelle Amore di Collodi e Giada Innocenti di Lamporecchio avevano progettato, disegnato e dipinto il cencio dell’edizione del palio degli Arcieri 2024. Fu la docente Valentina Grazzini a coordinare e stimolare i giovani studenti in ogni fase realizzativa.

La commissione era formata da Gaia Bindi, Direttrice Accademia di Belle Arti di Firenze, Paolo Parisi, Vice direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Elena Lazzarini, docente di storia dalle Arti Visive dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Gerardo Giorgi, Responsabile Marketing del Consorzio Chianti Classico e da Francesco Bruni, Curatore Vision Grafica.