Sostegno economico pagamento spese veterinarie

La Regione Toscana ha attivato un sostegno economico ai proprietari di animali di affezione (cani, gatti, furetti) per contribuire al pagamento delle spese veterinarie, in attuazione del Decreto Ministeriale 30/04/2025.

Il contributo può essere richiesto per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025. E’ possibile richiedere il contributo per le seguenti spese: veterinarie

visite veterinarie

analisi veterinarie

interventi chirurgici veterinari

farmaci veterinari

Il sostegno è riconosciuto esclusivamente per cani, gatti e furetti e devono essere:

detenuti ai fini privati e non commerciali

regolarmente identificati e registrati nella Banca Dati regionale

Per presentare la domanda il proprietario dell’animale deve possedere tutti i seguenti requisiti:

– aver compiuto i 65 anni di età alla data delle spese per le prestazioni veterinarie

– essere residente in Regione Toscana

– avere un ISEE ordinario inferiore a € 16.215 riferito all’anno precedente a quello per il quale si chiede il sostegno.

La richiesta di accesso al sostegno deve essere presentata entro il 15/03/2026 ed inviare la richiesta tramite PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Richiesta Sostegno Spese Veterinarie D.M. 30/04/2025”