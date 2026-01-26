COMUNITÀ EDUCANTE. Aperte le iscrizioni

Sono riaperte le iscrizioni per le nuove domande di partecipazione al Progetto “Comunità Educante” che si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini alla scuola primaria Simonetti.

Il progetto “Comunità Educante” ha l’obiettivo generale di affermare il principio della scuola come “scuola aperta che, insieme alla comunità, educa“, la scuola come luogo di relazioni, come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e colta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, capace di attivare tutte le risorse presenti nella più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, al fine di aprire a nuovi spazi e azioni collettive.

Le attività che si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario 13 -17.30 sono le seguenti:

– supporto nello svolgimento delle lezioni;

– attività laboratoriali;

– attività ludico-motorie;

– attività di teatro.

Per poter partecipare è necessario compilare la domanda di iscrizione e presentarla fino al 9 febbraio all’ufficio protocollo del Comune di Pescia.

Per le famiglie è previsto il pagamento di un contributo volontario per le attività di euro 100,00 (per frequenze fino a 3 gg/sett.) oppure euro 150,00 (per frequenze da 4 a 5 gg/sett) a quadrimestre, che deve essere pagato anticipatamente e deve essere presentato all’ufficio allegato alla domanda di iscrizione.

Le attività del progetto “Comunità Educante” termineranno il 29 maggio 2026.