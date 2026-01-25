Ciaspolata nel cuore del Pasubio con il Cai. Tutte le info

Il 7 e 8 marzo il Cai Pescia ha organizzato una Ciaspolata nel cuore del Pasubio, nelle Prealpi Vicentine, dove tra boschi di larici e ampi prati innevati, la comitiva passerà vicino a malghe sommerse dalla neve e potrà godere di ampie vedute sul Pasubio, sul Baldo, sul Bondone e sul gruppo del Brenta, luoghi che hanno visto gli scontri più aspri della Prima Guerra Mondiale.

E’ obbligatorio indossare abbigliamento invernale da montagna, scarponi con suola scolpita, ciaspole, bastoncini e APS (noleggiabile in sezione), pila frontale, sacco lenzuolo.

PER INFO ►►► Migliorini Mirna 339 4787973 – Niccoli Lorenzo 335 8297410