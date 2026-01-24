VIAGGIA IN AUTO CON LA COCAINA. Carabinieri arrestano marocchino

I Carabinieri hanno arrestato un 28enne, marocchino, nullafacente, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di venerdì, un equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca ha intercettato in via del Ponte alla Ciliegia ad Altopascio, una BMW di colore bianco che procedeva con andatura sospetta e che dopo, avere notato il veicolo delle forze dell’ordine, ha tentato di dileguarsi dirigendosi verso Chiesina Uzzanese.

I Militari hanno seguito il veicolo a distanza, finché non si è fermato in via del Fantozzi, nel parcheggio di un esercizio commerciale. Lì i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e del veicolo.

Sono stati rinvenuti 615,00 euro, ritenuti verosimilmente provento delle attività di spaccio e, all’interno del veicolo, circa 200 grammi di cocaina, che se immessa nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 15.000 euro.

Il giovane è in carcere.