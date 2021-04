Via della Fiaba. Tutti insieme insieme per la riqualificazione

Banca di Pescia e Cascina sostiene il progetto di comune di Pescia e Legambiente Valdinievole per la valorizzazione di via della Fiaba,

Si tratta di un anello di 14 km fra Pescia e Collodi che racchiude secoli di storia, cultura e elementi mozzafiato sia a livello paesaggistico che naturalistico.

La riqualificazione del tracciato, che nelle intenzioni dei promotori potrebbe avvenire a lotti, comprendere l’installazione di pannelli esplicativi, anche in lingua inglese, e frecce orientative, così da rendere il percorso uno strumento didattico a disposizione di famiglie, studenti e sportivi, e soddisfare le esigenze dei turisti.

“L’elargizione, di cinquemila euro di Banca di Pescia e Cascina -ha detto Antonio Giusti, direttore generale dell’istituto pesciatino-, è conseguente al risultato del concorso “Il nostro Territorio ci sta a cuore” con il quale migliaia di cittadini hanno votato questo progetto sul sito sceglitu.bancadipesciaecascina.it”.

“Nel percorso, che è parte del Camminamento di San Jacopo vi sono tratti a pietre e un ponticello medioevale, pur riqualificato nel corso dei secoli”, ha detto Maurizio Del Ministro, presidente di Legambiente Valdinievole.

Donatella Zaccagna e Andrea Innocenti, guide ambientali escursionistiche incaricate della progettazione, assicurano che sulla cartellonistica ci saranno cartine dettagliate e notizie storiche e paesaggistiche.

Fabio Bellandi, assessore all’Ambiente, è entusiasta del progetto di riqualificazione della via che collega il centro della città con Collodi. “E’ come se il burattino Pinocchio entrasse in città, questo posto è nel cuore di tantissimi pesciatini”. E annuncia più strette collaborazioni con altre associazioni cittadine, come Pinocchio Sport e Cai.