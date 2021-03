“Mangia la foglia” e il mondo vegetale con l’organizzazione dell’istituto agrario

L’Istituto Tecnico Agrario “Anzilotti” di Pescia non rinuncia alle sue manifestazioni, nonostante la difficile situazione sanitaria internazionale: i docenti Sara Michelotti e Matteo Gentili organizzano anche quest’anno il webinar “Mangia la foglia”, in collaborazione con l’Associazione ex Allievi, il Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei PLA di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara e il Coordinamento Regionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Toscana, consueto convegno, destinato agli studenti dell’Istituto e a tutti coloro che si interessano del mondo delle piante.

Venerdì 16 aprile alle 9, studiosi e accademici di fama nazionale ed internazionale interverranno in un webinar online per parlare su argomenti inerenti il mondo vegetale. Dopo i saluti del preside dell’Anzilotti Francesco Panico e del perito agrario Giulia Parri, Presidente del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari, la dottoressa Erika Carlotti, esperta in fitoalimurgia, parlerà di veleni vegetali per le piante; a seguire, alle 10.15, il dott. Stefano Benvenuti, ricercatore in Malerbologia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, parlerà di agricoltura urbana e alimenti a km0. In seguito sarà dato spazio alle domande del pubblico. La partecipazione al webinar è gratuita e dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi per periti agrari e periti agrari laureati (2 CFP). Per iscriversi al webinar, entro e non oltre martedì 13 aprile, è necessario compilare il form al seguente link: https://forms.gle/RsiJUp8bxNon5b7R9