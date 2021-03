Tampone gratuito per studenti, personale scolastico e genitori

Studenti, loro familiari, e personale scolastico, possono fare gratuitamente un test antigenico rapido, andando in farmacia. Lo prevede un accordo tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali Federfarma e Cispel.

I maggiorenni potranno accedere al servizio tramite un’autocertificazione, i minorenni potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore, del tutore o di un affidatario.

Sarà necessario sottoscrivere anche un’apposita dichiarazione con la quale in caso di esito positivo al tampone antigenico rapido ci si impegna a restare isolati presso il proprio domicilio ed a contattare immediatamente il proprio pediatria o medico di medicina generale per la prescrizione del tampone molecolare di conferma.

E’ previsto un tampone rapido al mese gratuito, su prenotazione, per: • scolari e studenti (0-18 anni) e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore;

• relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;

• relative sorelle/fratelli;

• altri familiari conviventi di scolari/studenti;

• nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;

• studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;

• studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);

• personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;

• personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeF.

A Pescia sarà possibile rivolgersi alla Farmacia Lavorini in Piazza Mazzini.