Gli episodi condannano la Cestistica

Esordio amaro per la Cestistica sconfitta nella gara d’esordio del campionato di serie D dal Frogs Castelfranco per 54-51. Un passo falso dal sapore di beffa visto che i pesciatini hanno comandato la gara per lunghi tratti e a deciderne le sorti sono stati gli episodi. <Alla vigilia avremmo firmato per arrivare a disputare un match di questo tipo ma visto l’andamento all’interno dei 40′ resta il rammarico – ha detto coach Dari. Sappiamo che paghiamo e pagheremo pegno in fatto di esperienza ma nonostante la sconfitta usciamo con delle certezze. Gli episodi sono stati decisivi e la loro maggiore esperienza ha fatto la differenza; andando avanti dovremmo essere bravi a capitalizzare maggiormente>. Tabellino: Sodini 9 (nella foto), Alfieri 4, Franchini 2, Niccolai 3, Ciervo 3, Gherardini 19, Bianucci, Lorenzi, D. Romoli, Campetti 4, Michelotti 3, A. Romoli 4.