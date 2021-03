Un bel bottino di medaglie per il TSN Pescia

Si è disputata ai poligoni di tiro di Lucca e Siena la 2° gara regionale. Nonostante diverse defezioni il TSN Pescia è uscita testa alta, giungendo al terzo posto con un bottino di 27 medaglie dietro Lucca, sul gradino più alto e Firenze. Nella specialità B. M, allievi, podio tutto pesciatino con la vittoria di Samuele Barsi, seguito da Emanuele Ammazzini e Simone Calderone, sempre in B.M. master due argento per Sauro Paroli e per Gino Perondi. Nella C.10 allievi, vittoria di Thomas Incerpi a cui hanno fatto seguito l’oro in C.10 Donne di Arianna Molendi, l’argento in C.10 ragazzi di Alessio Traversi e il bronzo in C.10 Junior donne di Jessica Zari. Completano le medaglie d’argento di Thomas Incerpi in C.10 Allievi, Fabio Incerpi in C.10 Giovanissimi, Jana Calamari in C.S.3p donne, Tommaso Sonnoli in C.10 3p ragazzi, Emanuele Ammazzini in C.103p allievi e Gino Perondi in CL3p Gran Master. Bronzo per Alessandra Caramelli in C.10 Donne, Cristiano Tomei in C.10 ragazzi, Simone Calderone in C.10 Allievi e Cassandra Monari in C.10 appoggio. Tra le pistole oro per Moreno Cesaretti in pistola libera uomini, argento per Emma Martelli, Alessio Tomei e Fabiola Frusoni, rispettivamente in P. 10sp Ragazzi, in P.10 sp Allievi e in P.10 Ragazzi. Tra i più grandi da segnalare l’argento di Giuliano Cerchiai in pistola libera cat. Gran Master e il bronzo di Moreno Cesaretti in P.10 uomini. Meritano una menzione: Alessandro Pintore, Gabriele Corvino, Noemi Pistoresi, Andrea Del Vecchio, Samuele Cirri e Timmy Stefanelli. Prossimo appuntamento a Firenze per le armi a Fuoco e a Pescia per quelle ad aria compressa.