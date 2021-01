Ritorna domenica 10 in Piazza Mazzini e per le vie del centro storico, l’appuntamento con Pescia Antiqua, antiquariato artigianato, collezionismo e vintage. Pescia Antiqua si è fermata per molti mesi la scorsa primavera e di nuovo in questo autunno per rispettare le disposizioni di legge atte a contrastare il diffondersi del covid 19, ma ora è pronta per ripartire. In calendario ci sono poi gli appuntamenti per le domeniche 24 e 31, con accesso libero e gratuito per il pubblico dalle 9 alle 18.