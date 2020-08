Incendio su un terreno in via Nieri. Pronto intervento dei pompieri. Origine dolosa?

Ci sono volute due ore per domare l’incendio che nel pomeriggio di mercoledì si è sviluppato su un terreno coltivato ad olivi in via Nieri, a nord dell’ospedale, in direzione San Lorenzo.

Ad accorgersi dell’incendio è stato un residente della zona che immediatamente ha allertato i Vigili del Fuoco di Pescia. Giunti sul posto, non senza difficoltà, i pompieri hanno spento il fuoco. Ad ardere erano in particolare i residui vegetali di una recente potatura lasciati incustoditi.

Le fiamme, se non fossero state fermate in tempo, avrebbero potuto seriamente minacciare le abitazioni più vicine, compresa quella del proprietario del terreno, un cittadino francese.

Ignare le origine dell’incendio. Nessuno, tra i curiosi che per primi si sono avvicinati al luogo dell’incendio, ha potuto confermare la presenza sospetta di piromani o vandali. I Vigili del Fuoco hanno espletato gli atti di Polizia Giudiziaria insieme agli agenti di Polizia Municipale. Non si esclude la natura dolosa.

L’appezzamento di terreno è di circa 2000 metri quadrati.