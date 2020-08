Covid-19 in Toscana. Due casi in provincia di Pistoia

In Toscana sono 40 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. L’età media dei 40 casi odierni è di 38 anni circa. Due casi si registrano in provincia di Pistoia.

I tamponi eseguiti sono stati 4.627. Gli attualmente positivi sono oggi 746 di cui 721 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 25 di cui 5 in terapia intensiva.

Oggi non si registrano nuovi decessi.