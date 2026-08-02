MARIO FERHATI: “Centri Commerciali Naturali, occasione unica”. Nasce Pescia Viva

“Pescia non può permettersi di perdere un’opportunità così importante per il rilancio del centro storico“.

È questo l’appello lanciato da Mario Ferhati, membro del direttivo di Fratelli d’Italia Pescia, dopo la pubblicazione del bando della Regione Toscana 2026 dedicato ai Centri Commerciali Naturali.

Il bando prevede contributi a fondo perduto fino a 30.000 euro per sostenere progetti di valorizzazione e promozione dei centri commerciali naturali, attraverso iniziative capaci di attrarre visitatori, incentivare il commercio di prossimità e rafforzare l’identità dei territori.

Per questo Ferhati propone il progetto “Pescia Viva”, un calendario articolato in cinque grandi eventi tematici che mettano in rete le eccellenze della città: il commercio locale, il florovivaismo, le tradizioni enogastronomiche, il legame con il Parco di Pinocchio di Collodi e gli appuntamenti natalizi.

“L’obiettivo – spiega Ferhati – è riportare persone nel centro storico, sostenere le attività commerciali, incrementare il turismo e restituire vitalità alle nostre piazze e alle nostre botteghe. Pescia ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel territorio, ma servono progettualità e capacità di cogliere le opportunità offerte dai bandi.”

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 1° ottobre 2026. Per questo Fratelli d’Italia invita l’Amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente, coinvolgendo il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio e tutti gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre una proposta condivisa e competitiva.