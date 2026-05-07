Agenda Giornata arcobaleno al cinema Splendor 7 Maggio 2026 Giovedì 14 maggio il Tavolo LGBTQIA+ della Valdinievole organizza la Giornata Arcobaleno al Cinema Splendor, in occasione delle celebrazioni del 2026. Alle 18 mercatino delle Associazioni mentre alle 21 proiezione del film “Unicorni” Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)