Giornata arcobaleno al cinema Splendor

Giovedì 14 maggio il Tavolo LGBTQIA+ della Valdinievole organizza la Giornata Arcobaleno al Cinema Splendor, in occasione delle celebrazioni del 2026.
Alle 18 mercatino delle Associazioni mentre alle 21 proiezione del film “Unicorni

 

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