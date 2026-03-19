TASSAZIONE INVESTIMENTI ESTERI | Laura Bianchi

Secondo il worldwide taxation principle i redditi dei soggetti con residenza fiscale in Italia sono tassati in Italia indipendentemente dal luogo ove siano prodotti, pertanto scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

In particolare con riferimento agli investimenti finanziari, oltre al versamento delle imposte, è necessario adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Occorre quindi distinguere due situazioni: intermediario residente o intermediario non residente.

► INTERMEDIARIO RESIDENTE: si ha quando l’istituto bancario/broker etc a cui ci si affida, ha sede o stabile organizzazione in Italia e pertanto si parla di regime amministrato/gestito: è l’intermediario stesso ad effettuare il conguaglio dei proventi versando le imposte per conto del cliente che riceve il netto; questa modalità esonera da obblighi dichiarativi o di monitoraggio.

► INTERMEDIARIO NON RESIDENTE: ossia quando l’istituto bancario/broker etc. ha sede estera, non viene effettuata alcuna trattenuta per imposte dovute allo stato Italiano e pertanto sarà obbligo dell’investitore provvedere alla dichiarazione, al versamento delle imposte e alle informative per il monitoraggio fiscale.

Infatti le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione che si realizzerebbe quando un reddito è prodotto in uno stato diverso da quello ove il percettore ha la residenza, prevedono generalmente che la tassazione avvenga nello stato di residenza fiscale del percettore e pertanto i residenti in Italia dovranno assoggettare all’imposta sostitutiva del 26% i proventi finanziari (interessi, plusvalenze, capital gain, dividendi).

Sono inoltre previste ulteriori imposte sulla detenzione di attività patrimoniali: IVIE pari all’1,06% sugli immobili detenuti all’estero e l’IVAFE sui prodotti finanziari esteri che varia dallo 0,2% allo 0,4% con una misura fissa pari a 34,20 € per libretti e conti correnti.

Quando si valuta un investimento estero occorre quindi tener ben presente la tassazione effettiva e gli obblighi derivanti.

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it

Laura Bianchi, Dottore Commercialista