Pescia Antiqua. Il mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage

Nuovo appuntamento domenica 22 con Pescia Antiqua, il mercato dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage. In piazza Mazzini saranno disposte le bancarelle dell’antiquariato: mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo e pregio, quadri e stampe, numismatica e filatelia, libri e fumetti, collezionismo, cd , dischi e musicassette; Via Andreotti e via Buonvicini e piazza XX settembre ospiteranno il mercatino del riuso, dove sarà possibile trovare capi di abbigliamento e accessori usati prodotti da di grandi firme a prezzi veramente accessibili mentre in Borgo della Vittoria troveranno collocazione i banchi della gastronomia e dei dolci tipici toscani sempre molto apprezzati e ricercati.

In tutta la città saranno inoltre attivi i volontari delle associazioni Quelli con Pescia nel cuore e l’Officina delle arti per accompagnare a visitare i monumenti, le chiese e gli angoli più significativi.

Visita gratuita del complesso monumentale di San Michele con la preziosissima pinacoteca e ingresso unico agevolato per chi desidera visitare il Palagio con la gipsoteca dedicata a Libero Andreotti ed il Museo Civico.