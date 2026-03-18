COMPLETATA ALBERATURA IN VIALE BUOZZI. Grazie agli Amici di Pescia

Con l’arrivo della primavera, l’Associazione Amici di Pescia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, festeggia il completamento dell’alberatura di viale Buozzi, opera che segue la piantumazione dei ligustri in Viale Forti posta in essere dalla stessa associazione nel 2023.

Nei giorni scorsi infatti, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, di molti soci degli Amici di Pescia e di molti concittadini si è tenuta l’inaugurazione di quest’opera, pensata in un’ottica di miglioramento del decoro urbano e di riscoperta della natura anche in città.

“Fra le numerose iniziative culturali ed artistiche della nostra associazione ben si colloca anche questa nuova alberatura –ha dichiarato Francesco Bellandi, presidente dell’Associazione Amici di Pescia– chiaro segno della nostra attenzione all’ambiente e della nostra volontà di arricchire i luoghi che fortemente ci appartengono; grazie al lavoro del socio Marco Baldanzi, delle ditte Lionetti e Carlo Bonini, al contributo degli sponsor e al sostegno di molti soci, che ringrazio sentitamente, la città si veste di nuovi colori e torna a verdeggiare”.

Ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche l’assessore ai rapporti con le associazioni, la pubblica istruzione e il commercio, Matteo Leggio: “Gli alberi e gli spazi verdi sono indispensabili per la vita delle comunità e il benessere delle persone –ha affermato– e per questo ringrazio di cuore, a nome dell’Amministrazione Comunale, l’Associazione Amici di Pescia che, ancora una volta, ha colto l’occasione per fare un regalo alla città, in questo caso l’alberatura di un viale, che tanto bene farà alla nostra comunità; voglio infine ringraziare il presidente dell’associazione, Francesco Bellandi, e tutti i soci, che ogni volta dimostrano con iniziative importanti come questa il loro amore per la nostra meravigliosa città”.