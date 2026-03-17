GINO, CANE SMARRITO in mezzo al traffico. Tratto in salvo dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di lunedì, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in salvo un animale domestico che vagava in condizioni di pericolo lungo la pubblica via.

La pattuglia in transito su via delle Gardenie ha individuato un cane di piccola taglia (razza barboncino, mantello color nocciola) che circolava disorientato al centro della carreggiata.

La presenza dell’animale rappresentava un imminente pericolo per l’incolumità dello stesso e una grave turbativa per la regolarità della circolazione stradale.

I militari dell’Arma hanno proceduto all’immediata interruzione del flusso veicolare in entrambi i sensi di marcia per operare in sicurezza.

Grazie a un approccio basato sulla cautela e sulla fiducia, i militari sono riusciti ad avvicinare l’esemplare e a porlo in sicurezza a bordo dell’autovettura.

Le successive verifiche effettuate presso la caserma, mediante la lettura del microchip sottocutaneo, hanno permesso di risalire tempestivamente alla legittima proprietaria, una cittadina residente in zona.

La donna, accorsa presso gli uffici del Comando Stazione CC di Pescia, ha riferito che il suo cane Gino, si era inavvertitamente allontanato dal giardino della propria abitazione. Dopo aver riabbracciato il proprio animale domestico, la proprietaria ha espresso profonda gratitudine ai militari per la professionalità e l’umanità dimostrate nell’intervento.