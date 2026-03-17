BRAVO DARIO. Laurea con lode e menzione d’onore al Puccini di La Spezia

Cominciamo col dire che il Conservatorio di Musica Puccini di La Spezia è uno tra i più prestigiosi in Italia. Fondato nel 1979 come sezione distaccata del Conservatorio di Genova, ne è divenuto autonomo nel 1992.

Lì, un allievo, pesciatino, 26enne, si è laureato Chitarra Classica con 110 e lode e “menzione d’onore“, citazione assegnata molto raramente! E’ Dario Maraviglia.

Un vero e proprio talento. Nel 2023, Dario, aveva vinto la borsa di studio “Studenti meritevoli” primo classificato al bando del conservatorio spezzino. Da anni scrive poesie, per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ed ha pubblicato il libro “Con in mano una rosa da tempo raccolta” (Pezzini Editore). Studia chitarra dall’età di sei anni, suona il pianoforte.

Nel 2014 scrisse il brano “Tirreno”, arrangiato per orchestra sinfonica, risuonato e diretto dal Maestro Piero Papini durante il Concerto di Capodanno 2019 al Teatro Pacini.