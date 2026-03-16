LA PACE E’ PITTURA. Lions premia Rachael, Alessia, Nicole, Violante e Gabriele

La pace attraverso la pittura celebrata presso il Conservatorio San Michele di Pescia grazie alla iniziativa del Lions Club Pescia guidato dal Presidente Antonio Grassotti.

Il concorso di pittura “Un poster per la pace” coinvolge circa un milione di studenti in tutto il mondo.

Trentotto anni fa nasceva l’idea Lions di questo concorso rivolto ai giovani di 11-13 anni come momento di stimolo e riflessione sull’importanza della pace rappresentata e celebrata attraverso la pittura.

“Uniti come una cosa sola”, era il tema di questo anno che i giovani studenti delle scuole medie di Pescia, Uzzano, Chiesina Uzzanese e Villa Basilica hanno saputo rappresentare al meglio con i loro disegni.

Alla presenza di Don Valerio Mugnaini in rappresentanza del nostro Vescovo, del sindaco di Pescia Riccardo Franchi, dell’assessore alla istruzione di Chiesina Uzzanese Caterina Sanzone e della Presidente della Fondazione Conservatorio di San Michele Patrizia Romoli, la commissione esaminatrice composta da Alessandro Andreani, Rita Elia, Nicola Gentili e Roberto Romagnani ha selezionato, tra i 550 partecipanti, i disegni maggiormente rappresentativi premiando i seguenti vincitori:

– Rachael Nurachi dell’Istituto Libero Andreotti plesso Valchiusa di Pescia;

– Alessia Caterino dell’Istituto Libero Andreotti plesso Alberghi di Pescia;

– Nicole Bernardi dell’Istituto Primo Levi di Uzzano;

– Violante Satini dell’Istituto Giacomo Leopardi di Chiesina Uzzanese;

– Gabriele Faina dell’Istituto Franchi di Villa Basilica.

Il Lions Club Pescia ringrazia tutti gli studenti nonché la dirigente scolastica Gabriella Nanini insieme ai professori Stefania Forte, Chiara Cardelli, Alarico Melosi e Massimo Astore per il loro prezioso contributo nella realizzazione di questo importante evento diretto a diffondere la cultura della pace in particolare tra le nuove generazioni.