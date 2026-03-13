RITA BERTI confermata alla guida di Confesercenti. Con lei anche Riccardo Bolelli di Touristata Bus

Rita Berti, titolare dell’emporio Berit Arti, è stata confermata presidente di Confesercenti di Pescia. Al suo fianco l’assemblea ha eletto Luca Maggi della Green Company, Letizia Alaimo di Moda Alaimo, Hassine Temini di Bottega 58 e Riccardo Bolelli di Touristata Bus.

Concentrare gli sforzi nella ripartenza delle imprese: questo uno dei temi principali dibattuti in assemblea. Resta fondamentale anche il sostegno da parte dell’amministrazione comunale che, stante le difficoltà oggettive, è auspicabile che continui a stare al fianco delle imprese del commercio diffuso, bar, ristoranti, attività turistiche e mercati settimanali, sostenendole con tutti i mezzi a disposizione.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle tematiche legate alla viabilità e all’accessibilità del territorio, elementi fondamentali per garantire la fruibilità del centro urbano e delle aree commerciali, favorendo così la presenza di cittadini, visitatori e turisti.

“Osservate speciali” (e soggette a verifiche costanti) da parte di Confesercenti sono la programmazione di un calendario di eventi annuale, i parcheggi e la viabilità.

Confesercenti intende proseguire e rafforzare il proprio impegno mettendo in campo nuove iniziative di promozione e valorizzazione della città e delle sue frazioni, tra cui progetti come “Vetrina Toscana”, iniziativa di carattere regionale che unisce enogastronomia, cultura e promozione delle eccellenze locali.