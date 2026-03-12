SOCIALMENTE. Nuovo bando di Fondazione Caript. Scadenza 11 maggio

SOCIALMENTE è il nuovo bando che conferma l’impegno di Fondazione Caript ad investire sulle energie civiche del territorio della provincia di Pistoia, sostenendo l’attivazione di reti solide, competenze diffuse e progettualità capaci di generare un impatto positivo e duraturo.

L’obiettivo è valorizzare sia esperienze già avviate, aiutandole a crescere e a migliorarsi, sia idee nuove che intercettano bisogni ancora inespressi o non adeguatamente affrontati, rafforzando il legame tra comunità, volontariato e istituzioni locali.

Possono partecipare gli enti del Terzo Settore, Onlus ed enti ecclesiastici e religiosi che operano in ambito sociale e devono avere la sede o svolgere attività nel territorio pistoiese.

Il bando mette a disposizione complessivamente 350mila euro suddivisi in tre ambiti di intervento.

Rispetto alle edizioni precedenti, è confermato l’ambito di intervento dedicato a progetti di riqualificazione di immobili purché funzionali al miglioramento dei servizi offerti. Gli altri due ambiti, che rappresentano la novità di questa edizione, riguardano: i progetti già attivi sul territorio che, con logica incrementale, abbiano un chiaro obiettivo di consolidamento e potenziamento; l’avvio di progetti innovativi e sperimentali per bisogni che non trovano attualmente un’adeguata risposta, con la possibilità di svolgere attività di mappatura, analisi, monitoraggio e ricerca.

La scadenza per presentare domanda è lunedì 11 maggio 2026.