Incontro Green Agorà per gli studenti dell’istituto Agrario

La classe III C dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti ha partecipato all’incontro Green Agorà, nella sala convegni della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, allo scopo di presentare il bando del concorso letterario nazionale “Le piante ci salveranno” e l’edizione 2026 di Greenitaly, Salone internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio.

“La cultura del verde, il verde nella cultura”, “è nato con l’obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura su temi di settore, quali sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e ruolo degli spazi verdi nella qualità della vita.

L’incontro, che fa parte delle iniziative di Pistoia Capitale del Libro 2026, è stato presentato da Renato Ferretti, ex studente dell’Anzilotti e direttore di Lineaverde by Greenitaly.