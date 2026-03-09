Iniziato il countdown per l’avvio della 14° edizione di Naturalitas

Prenderà il via sabato 11 e domenica 12 aprile Naturalitas, giunta alla 14esima edizione. Ogni primavera questo evento trasforma l’Istituto Agrario in un luogo di incontro tra natura, agricoltura, innovazione e territorio. Visitatori arrivano da tutta la Toscana per scoprire da vicino il lavoro che ogni giorno si fa tra le serre, i laboratori e i campi dell’istituto e per conoscere le eccellenze in vendita, tra piante, prodotti enogastronomici, libri, macchine agricole, artigianato di qualità.

Ma Naturalitas non è soltanto una mostra-mercato. Per qualche giorno l’Anzilotti diventa un vero e proprio laboratorio a cielo aperto: stand, dimostrazioni, attività e progetti raccontano il mondo dell’agricoltura moderna, sostenibile e legata alle tradizioni locali. Dietro ogni angolo si possono incontrare nuove idee, tecniche innovative e la passione degli studenti e dei docenti che lavorano durante l’anno per preparare questo appuntamento.

Naturalitas è l’occasione per aprire le porte della scuola al territorio, per raccontare cosa significa oggi studiare agraria e per condividere con il pubblico progetti, competenze e un clima positivo e accogliente, che da sempre è la cifra dell’Istituto Anzilotti.