QUANDO IL COLORE DIVENTA PROGETTO. Laurea con i colori di Aby Store

Bravissima Luna Russo @lunarusso0 che nei giorni scorsi ha conseguito il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze con una tesi du laurea dal titolo “L’influenza del colore come percezione, emozione e fruizione nello spazio progettato”.

La neo dottoressa ha scelto l’ufficio ABY Store come cuore della sua tesi di laurea.

“Siamo emozionati ed orgoliosi -ha detto Mario Ferhati a il Cittadino– Per noi questo non è solo un riconoscimento accademico. È un momento storico. Mai avremmo immaginato che il nostro spazio, nato da visione, passione e identità, potesse diventare oggetto di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze“.

“Sapere che i nostri colori ■■■■■■, le nostre scelte, la nostra anima progettuale sono entrati in un percorso di ricerca così importante ci emoziona profondamente.



► Grazie per aver creduto in noi.

► Grazie per aver reso ABY parte della tua storia.

► Oggi, anche tu, sei parte della nostra”.



