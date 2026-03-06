QUANDO IL COLORE DIVENTA PROGETTO. Laurea con i colori di Aby Store

Bravissima Luna Russo @lunarusso0 che nei giorni scorsi ha conseguito il diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze con una tesi du laurea dal titolo “L’influenza del colore come percezione, emozione e fruizione nello spazio progettato”.

La neo dottoressa ha scelto l’ufficio ABY Store come cuore della sua tesi di laurea.

“Siamo emozionati ed orgoliosi -ha detto Mario Ferhati a il Cittadino– Per noi questo non è solo un riconoscimento accademico. È un momento storico. Mai avremmo immaginato che il nostro spazio, nato da visione, passione e identità, potesse diventare oggetto di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze“.

“Sapere che i nostri colori , le nostre scelte, la nostra anima progettuale sono entrati in un percorso di ricerca così importante ci emoziona profondamente.

Grazie per aver creduto in noi.
Grazie per aver reso ABY parte della tua storia.
Oggi, anche tu, sei parte della nostra”.

