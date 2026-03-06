PESCIA atteso dal derby per ritrovare i tre punti e rimanere in corsa

Sarà il derby contro il Borgo a Buggiano, domenica alle 15, il banco di prova per il Pescia targato mister Bicchieri.
I rossoneri, attualmente fuori dalla griglia play off con 40 in compagnia del Gallicano a meno 2 dall’ultimo posto disponibile occupato dal Ghivizzano, sono in cerca dei tre punti dalla doppia importanza; ritrovare quel successo casalingo atteso dalla 12° giornata di andata ma soprattutto per non perdere ulteriore terreno dalla corsa promozione.
Di fronte troveranno una compagine, che aldilà della storica rivalità, non deve più chiedere niente al campionato, decimo con 27 con + 6 dall’ultimo posto play out e potrebbe arrivare allo stadio dei Fiori per trovare gli ultimi punti per mettere i definitivi sigilli alla salvezza.