Leonardo e Matteo al Trofeo Carloni. Vetrina per i giovani cestisti

Grande soddisfazione in casa Cestistica Audace Pescia per la convocazione di due giovani atleti del gruppo Under 13 al Trofeo Carloni.

Leonardo Nevischi e Matteo Serino sono stati infatti selezionati nella lista dei giocatori che prenderanno parte al Trofeo in programma a San Vincenzo nei giorni 25 e 26 aprile.

Il Trofeo Carloni rappresenta una delle vetrine più significative per il basket giovanile toscano; un appuntamento che riunisce alcuni dei prospetti più interessanti della regione e che offrirà ai due ragazzi l’opportunità di confrontarsi con altre realtà cestistiche della Toscana.