GIPSOTECA E MUSEO CIVICO aperti la prima domenica del mese. Le foto

Libero Andreotti "Affrico e Mensola", 1933, gesso, Museo Gipsoteca Libero Andreotti, Pescia, (PT) Italia.

APERTURA GRATIS DEI MUSEI DI PESCIA OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

La cultura deve essere di tutti e a disposizione di tutti. La giunta comunale ha deciso di istituire l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, per i musei cittadini:

Gipsoteca Libero Andreotti
Museo Civico di Palazzo Galeotti

“Abbiamo scelto di allinearci all’iniziativa nazionale “Domenica al Museo” promossa dal Ministero della Cultura. L’obiettivo è la valorizzazione del nostro splendido patrimonio culturale, renderlo accessibile a tutti e ancora più conosciuto.

Garantire i musei gratis la prima domenica del mese significa offrire un’opportunità in più a tante persone – che magari non avrebbero l’opportunità di visitarli – di scoprire o riscoprire l’arte e l’identità della nostra città.

La cultura è un bene comune e deve essere sempre più aperta e inclusiva”, ha detto il sindaco Riccardo Franchi.

Piano primo, Museo Gipsoteca Libero Andreotti, Pescia, (PT) Italia.
Libero Andreotti ‘La Flora”, 1913, gesso, Museo Gipsoteca Libero Andreotti, Pescia, (PT) Italia.
Libero Andreotti “la Giustizie e la Fortezza” 1926, gesso. Due degli quattro Virtù cardinale previste per il monumento all Vittoria di Bolzano. Museo Gipsoteca Libero Andreotti, Pescia, (PT) Italia.

