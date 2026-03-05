GIPSOTECA E MUSEO CIVICO aperti la prima domenica del mese. Le foto

APERTURA GRATIS DEI MUSEI DI PESCIA OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

La cultura deve essere di tutti e a disposizione di tutti. La giunta comunale ha deciso di istituire l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, per i musei cittadini:

Gipsoteca Libero Andreotti

Museo Civico di Palazzo Galeotti

“Abbiamo scelto di allinearci all’iniziativa nazionale “Domenica al Museo” promossa dal Ministero della Cultura. L’obiettivo è la valorizzazione del nostro splendido patrimonio culturale, renderlo accessibile a tutti e ancora più conosciuto.

Garantire i musei gratis la prima domenica del mese significa offrire un’opportunità in più a tante persone – che magari non avrebbero l’opportunità di visitarli – di scoprire o riscoprire l’arte e l’identità della nostra città.

La cultura è un bene comune e deve essere sempre più aperta e inclusiva”, ha detto il sindaco Riccardo Franchi.