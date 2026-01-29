PROCESSO ORESTE GIURLANI. Appello rinviato a maggio

Nella mattinata di giovedì 29 gennaio doveva tenersi l’udienza del processo di appello a carico di Oreste Giurlani, condannato nel gennaio 2021 a 6 anni e 7 mesi di reclusione dal tribunale di Firenze per i reati di peculato e abuso d’ufficio.

Il giudice, nei giorni scorsi, deciso per il rinvio: la nuova data del processo è il prossimo 5 maggio. In aprile, ottobre e dicembre 2024 e gennaio, maggio e settembre 2025 ci furono già altri rinvii.

Giurlani è imputato in qualità di ex presidente di Uncem Toscana.

LA RECENTE PRESCRIZIONE ►►► Nel giugno 2025 si è chiuso con la prescrizione un capitolo nella lunghissima vicenda giudiziaria dell’ex sindaco di Pescia Oreste Giurlani nella veste di presidente di Uncem Toscana.

La Corte d’appello di Firenze, infatti, ha dichiarato prescritto il reato di omesso versamento all’Inps degli oneri previdenziali e assistenziali per i dipendenti e i collaboratori esterni nel periodo che va dal 2012 al 2016, per il quale Giurlani era stato condannato in primo grado alla pena di due anni.