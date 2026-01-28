Sabato 7 febbraio dalle 10 alle 12 OPEN DAY alla scuola dell’infanzia di Collodi. Le maestre saranno a disposizione per domande e curiosità dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 contattando telefonicamente lo 0572429281 o direttamente a Scuola via di Confine con Capannori, Collodi.

Un’opportunità per vedere dall’interno il mondo della scuola, parlare con le insegnanti, vedere le sezioni e scoprire attraverso i laboratori il metodo educativo.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 febbraio.