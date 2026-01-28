ESCALATION DI FURTI in auto. Indagini in corso

Cresce l’allarme tra i residenti per una serie di furti ai danni di autovetture in sosta che sta colpendo diverse zone della città.

Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni hanno delineato un raggio d’azione preciso: dal parcheggio del supermercato Eurospin ad Uzzano fino alle zone di via Garibaldi, via Petrarca e il quartiere di Borgo San Quirico a Pescia.

La dinamica degli episodi è quasi sempre la stessa: il malvivente agisce mandando in frantumi i cristalli dei veicoli o forzando la serratura per poi rovistare all’interno degli abitacoli. Nonostante il danno ingente ai proprietari per la riparazione dei vetri, il bottino è spesso misero: i ladri si accontentano di pochi euro in moneta, piccoli oggetti dimenticati nei cruscotti o effetti personali di scarso valore commerciale.

I fatti sono già all’attenzione delle Forze dell’Ordine. Al momento, le indagini si starebbero concentrando sull’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree interessate, nella speranza di dare presto un volto e un nome al responsabile.

Potrebbe trattarsi di un “cane sciolto” che si muove con agilità tra i parcheggi, approfittando dei momenti di minor passaggio per colpire e dileguarsi rapidamente.