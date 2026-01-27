SPLENDORE RESTITUTO. Storia di un dipinto salvato e del suo sponsor

Un prezioso dipinto ritrova il suo splendore.

Grazie a 01 Informatica, azienda pesciatina operante nel settore delle soluzioni tecnologiche per aziende, sensibile alla conservazione del patrimonio artistico e storico del territorio.

Si tratta di un olio su tela che fa parte della prestigiosa pinacoteca di San Michele risalente agli inizi del XIX secolo. Il restauro del Santa Maria Maddalena, di ignoto pittore di scuola toscana, sarà svelato sabato 31 gennaio alle 16,30 nel Refettorio di San Michele in piazza Matteotti.

Interverranno Patrizia Romoli, presidente della Fondazione Conservatorio di San Michele, Vittoriano Raffaelli, titolare di 01 Informatica, sponsor del restauro, Katiuscia Quinci, funzionaria della Soprintendenza di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, Silvia Zecchini, restauratrice.

01 INFORMATICA ►►► Azienda pesciatina operante nel settoire delle soluzioni tecnologiche che semplificano e potenziano il lavoro di aziende con approccio artigianale.

Oggi 01 informatica è presente in Europa, Africa e America. “Ogni sfida è un’opportunità per rinnovare. Accompagnare le imprese nell’innovazione con tecnologia competenza e soluzioni su misura”.