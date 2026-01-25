AL LORENZINI SI INAUGURA AULA 3.0. Web-radio “Un caffè al Lorenzini”

Lunedì 26 gennaio a partire dalle 10 si terrà l’inaugurazione della nuova aula 3.0, progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il programma:

10.00/12.00 dimostrazione dal vivo delle attività didattiche;

12.00/13.00 relazioni istituzionali e con la stampa;

Seguirà, a partire dalle ore 13.00, un piccolo buffet.

Al Liceo Lorenzini, con il contributo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA è stata allestita una nuova aula 3.0 con sedie, banchi modulari e uno scaffale. La stessa è stata ulteriormente arricchita da microfoni ad archetto e da microfoni per videocamera, destinati alla web-radio d’Istituto da dove ogni venerdì va in onda la trasmissione radiofonica “un caffè al Lorenzini” nonché da visori per la realtà virtuale Meta Quest 3 con carrello.