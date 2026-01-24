Pescia contro il Cascio per provare a dare continuità di risultati

Reduce dalla bellissima vittoria esterna sul campo di Ghivizzano, il Pescia attende, domenica alle 15, sul proprio campo amico il Cascio per provare a dare continuità di risultati.

Di fronte i rossoneri troveranno una compagine imbrigliata in piena lotta play-out, 12° con 16 punti, che scenderà sul rettangolo di gioco con la consapevolezza di non avere niente da perdere, giocando la gara con molta grinta e corsa. Un atteggiamento che sette giorni fa gli è valso l’importante pareggio 1-1 contro il Molazzana, seconda della classe.

In casa pesciatina si respira aria serena. Il colpo grosso di domenica scorsa ha dato nuova linfa e soprattutto non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione dei 3 punti, per difendere l’ultimo posto play off e provare a scalare posizioni di classifica.