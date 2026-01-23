Cestistica al PalaBorelli per ritrovare continuità. Attenzione a bomber Cattani

È indubbiamente la gara più importante della 2° giornata di ritorno quella che metterà di fronte, domenica alle 18 al Pala Borelli, Cestistica Pescia e Sky Walkers Lucca. All’ andata fu successo in volata dei lucchesi per 74-71 al termine di una gara nettamente dominata dai pesciatini, avanti fino al +13, 61-48, per poi ribaltarsi completamente nell’ultimo quarto.

Oggi, le due compagini si trovano appaiate al terzo posto con 22, alle spalle di Valdicornia e della capolista Gea Grosseto.

I lucchesi, con una partita in meno dovendo recuperare la sfida interna con Calcinaia, sono reduci da cinque successi consecutivi e presentano tra le loro fila bomber Cattani, 20.6 di media ad ogni allacciata di scarpe.

Il morale in casa rossoverde è alto dopo il successo esterno nel derby contro Monsummano di sette giorni fa, arrivato dopo due sconfitte consecutive rispettivamente con Basket Legends Carrara e Gea Grosseto e puntano alla vittoria per ritrovare un trend positivo.