Aperte iscrizioni IeFP per giovani under 18. Percorsi formativi per una qualifica professionale

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) triennali rivolti a giovani under 18 che vogliono scegliere un’opzione alternativa al corso di studi quinquennale proposto dalla scuola superiore. Il termine di scadenza di presentazione sarà sabato 14 febbraio.

Gli IeFP rappresentano percorsi formativi alternativi alla scuola e permettono di ottenere una qualifica professionale di III livello EQF immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Erogati dalle Agenzie formative accreditate, sono completamente gratuiti, perché finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus, e rientrano nell’ambito di Giovanisì.

Gli IeFP hanno l’obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze professionali che possano facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro, attraverso una modalità di apprendimento che prevede:

– lezioni teoriche in aula (1.085 ore) con docenti esperti nel settore del corso e attività pratiche di laboratorio (1.085 ore) con professionisti provenienti dal mondo del lavoro;

– alternanza scuola-lavoro all’interno delle aziende del settore (800 ore).

I corsi IEFP partiranno a settembre 2026, seguendo il calendario scolastico.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma UNICA, sezione Orientamento, del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per scoprire quali sono i corsi IEFP in partenza a settembre, a cui è possibile iscriversi, ed avere maggiori informazioni è necessario consultare la pagina dedicata sul sito di Regione Toscana e contattare l’Agenzia formativa che promuove il corso IeFP.