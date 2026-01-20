Festeggia la vittoria nel derby la Cestistica Pescia che consolida così il terzo posto con 22 in compagnia della Libertas Lucca alle spalle di Valdicornia con 24 e Gea Grosseto con 28.
<È stata una partita nervosa, molto sentita, come doveva essere, visto che si trattava di un derby – ha esordito coach Pellegrini. Una gara fatta di strappi e riavvicinamento che sono durati fino all’ultima frazione con buone giocate alternate a soluzioni troppo affrettate. Il nervosismo degli avversari ci ha permesso di tirare in un’azione tre liberi, tutti realizzati e successivamente avere anche la rimessa. Da quel momento in avanti siamo riusciti a consolidare il risultato che ci ha permesso di portare a casa il risultato>.
Sorride la Cestistica che festeggia il derby e mantiene la terza piazza
Festeggia la vittoria nel derby la Cestistica Pescia che consolida così il terzo posto con 22 in compagnia della Libertas Lucca alle spalle di Valdicornia con 24 e Gea Grosseto con 28.