Noemi qualificata alla finale nazionale Coppa Italia Rally

ART Motorsport ha confermato un ruolo da assoluta protagonista nel panorama rallistico regionale condividendo con Noemi Artino la vittoria della Coppa Rally di Zona 7 nella categoria femminile. La giovane pilota, al volante della Renault Clio Rally5 schierata dal team Laserprom 015 e condivisa con il copilota Leonardo Matteoni, ha concretizzato l’obiettivo grazie ad una performance concreta, valsa la quarta posizione di classe e la seconda nel confronto femminile di gara.

Grazie alla vittoria della Coppa Rally di Zona 7, Noemi Artino ha ottenuto la qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, in programma a metà novembre a Messina, contesto che assegnerà il titolo ACI Sport.

Soddisfazioni sono arrivate anche da Maila Cammilli, vincitrice nella categoria femminile del Campionato provinciale ACI Pistoia. La driver, affiancata da Sara Vestrucci sulla Renault Clio Williams schierata da Laserprom 015, ha concluso la gara vincendo la classifica “rosa” e classificandosi in terza posizione nella classe A7.

Primato di classe S1600 per Stefano Leporatti e Maurizio Maccioni. Nonostante un rallentamento causato dalla rottura di un cerchio della loro Renault Clio S1600 sono riusciti a recuperare ben dieci posizioni concludendo in trentottesima posizione assoluta.

Seconda posizione di classe A5 per Maurizio Corsi impegnato con Alessandro Morosi sulla Peugeot 106, trentatreesima assoluta all’arrivo di Pistoia.

Nella foto (free Amicorally): Noemi Artino in azione al Rally Città di Pistoia.