“Corri la vita”. Erano presenti anche i docenti dell’ Anzilotti

I docenti dell’Istituto Agrario Anzilotti hanno partecipato come parte della squadra Erasmus alla manifestazione “Corri la vita” che si è svolta a Firenze, la più grande manifestazione sportiva e solidale in Italia, portando in corsa per le strade del capoluogo toscano i valori di solidarietà e inclusione che animano il Programma Erasmus+.

La manifestazione sostiene da oltre vent’anni le donne colpite da tumore al seno, finanziando progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura.

La corsa si è svolta nella settimana europea dello Sport, rappresentando un’importante occasione per creare un legame solido tra il mondo dello sport e quello dell’istruzione in chiave europea, consentendo di disseminare e valorizzare le esperienze dei protagonisti Erasmus.

L’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti è accreditato già da alcuni anni come polo Erasmus+ per il settore scuola. <L’accreditamento – ha spiegato la professoressa Eleonora Striano, uno dei referenti, prevede un piano di mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti e di tutto il personale della scuola, docente e non docente, che già dalla scorsa estate ha portato numerosi partecipanti, tra docenti e personale dello staff, a frequentare corsi di formazione altamente qualificati in tutti i Paesi della Comunità Europea, sui temi più attuali legati all’innovazione didattica: le CLIL (insegnamento di varie discipline in lingua straniera), le ITC (tecnologie della comunicazione e dell’informazione) e molto altro>.

